В Карачаево-Черкесии заработали новые амбулатории

В трех населенных пунктах Карачаево-Черкесии открылись новые медицинские учреждения, способные принимать за смену до 400 пациентов – событие приурочили ко Дню КЧР, написал глава региона Рашид Темрезов.

Сегодня в трех поселениях Карачаево-Черкесии (КЧР) открылись новые медучреждения, оборудованные по последнему слову техники, написал в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов.

"Амбулатории открылись в станице Преградной Урупского муниципального района и поселке Орджоникидзевский Карачаевского городского округа, фельдшерско-акушерский пункт - в ауле Нижняя Мара Карачаевского муниципального района"

- Рашид Темрезов

Новые амбулатории и ФАП оборудованы всеми необходимыми кабинетами, оборудованными новейшим диагностическим оборудованием, они соответствуют всем современным требованиям к лечебным учреждениям и способны обслуживать до 400 пациентов за смену.

Все они построены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", а их открытие было приурочено к Дню Карачаево-Черкесии, отмечавшимися в минувшие выходные, добавил Темрезов.