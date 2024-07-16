Вестник Кавказа

Новое покушение на Трампа оказалось перестрелкой

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Информацию о еще одном покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа опровергли в Америке. Оказалось, что бывший президент случайно оказался рядом с местом перестрелки. Однако новость все равно взбудоражила общественность.

Сообщения о повторном покушении на экс-главу США, которые всколыхнули новостную повестку в США, оказались неточными – в действительности стреляли не в Дональда Трампа. Актуальные данные предоставили в его предвыборном штабе.

"Президент Трамп находится в безопасности после стрельбы в непосредственной близости от него"

– штаб Трампа

По сведениям The New York Post, события имели место у гольф-клуба в Палм-Бич (штат Флорида). Когда Трамп выходил из заведения, двое не связанных с политиком человек открыли огонь – исключительно друг по другу, в бывшего президента они не целились.

Сын кандидата, Дональд Трамп - младший рассказал, что полиция нашла в кустах автомат Калашникова. Кроме того, он добавил, что правоохранители задержали подозреваемого.

Событие прокомментировали в Секретной службе США – именно это ведомство занимается охраной первых лиц Америки, включая экс-президентов и кандидатов. Ее официальный представитель Энтони Гульельми заявил, что инцидент произошел незадолго до 14.00 по местному времени (21.00 мск), служба, вместе с аппаратом окружного шерифа, ведет расследование.

"Бывший президент в безопасности"

– Гульельми

Напомним, изначально о втором покушении на Трампа сообщила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин.

"Президент Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения"

– женщина-конгрессмен

Первое (и единственное) покушение на Трампа было совершено 13 июля. Тогда пуля прошла на совсем незначительном расстоянии от его головы, оцарапав ухо.

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