Бутилированной водой снабжают жителей Баксана из-за гиперхлорирования

Пока водопроводная система Баксана подвергается гиперхлорированию после массового отравления, администрация города обеспечивает жителей бутилированной водой: вода из-под крана для питья пока непригодна.

Население Баксана (Кабардино-Балкария) по заявкам обеспечивает питьевой водой руководство города, сообщили в его администрации.

Каждый день людям доставляют вплоть до 2 т воды в бутылках – по 5 и 1,5 л, пишет ТАСС. Вся вода сертифицирована.

И.о. мэра Мартин Карданов уточнил, что большинство обращений поступает из микрорайона "Строительный", однако и в другие места воду также доставляют.

Чиновник подчеркнул, что "Водоканал" ведет работы круглосуточно: компания проверяет абсолютно все водоводы, устраняет имеющиеся прорывы, а также проверяет накопители.

№Сложность заключается в том, что жители самостоятельно устанавливают эти накопители и, к сожалению, должным образом их не обслуживают. Во время гиперхлорирования специалисты обходят население с просьбой опустошить эти емкости, чтобы хлорированная вода прочистила резервуары. Эти меры должны обеспечить очистку всей системы"

– Карданов

Напомним, гиперхлорирование водопроводной воды в Баксане стартовало 14 сентября. Жителей города предупредили, что с этого момента и до прекращения процесса воду пить нельзя. Не стоит также использовать ее для ухода за детьми-дошкольниками.

Ранее в начале сентября в Баксане произошло массовое отравление, по предварительной версии, – водопроводной водой. За помощью обратились более 200 человек.