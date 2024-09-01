Вестник Кавказа

Жителям Баксана запретили пить воду из-под крана

Жителям Баксана запретили пить воду из-под крана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР жителям Баксана рекомендуют не пить водопроводную воду из-за гиперхлорирования. Работы будут длиться до особого распоряжения.

Жители города Баксана в настоящее время столкнулись с проблемой гиперхлорирования  питьевой воды, что привело к серьезной обеспокоенности вопросами безопасности водоснабжения. Гиперхлорирование – это процесс добавления избыточного количества хлора в воду, который может возникать в результате ошибок при очистке воды или неправильной работы оборудования. В данном случае, власти рекомендуют жителям избегать питья водопроводной воды до тех пор, пока ситуация не будет нормализована.

"МУП "Водоканал Баксан" сообщает, что с 14.09.2024 г. до особого распоряжения будет проводится гиперхлорирование централизованного питьевого водоснабжения города Баксана. На период гиперхлорирования допускается использование централизованного водоснабжения исключительно для технических нужд. Для питьевых нужд использовать только бутилированную воду. Не рекомендуется использование хлорированной воды при уходе за детьми шести лет"

– МУП "Водоканал Баксан"

Питьевая вода, содержащая избыточное количество хлора, может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Хлорирование воды обычно используется для уничтожения бактерий и вирусов, однако при повышенном уровне хлора это вещество может стать токсичным и вызвать различные проблемы со здоровьем, включая раздражение кожи, слизистых оболочек, нарушения желудочно-кишечного тракта и даже аллергические реакции.

 

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