Итоги внеочередных парламентских выборов подвели в Азербайджане

Центризбирком Азербайджана сегодня в ходе заседания подвел итоги внеочередных выборов в парламент Азербайджана, которые состоялись 1 сентября.

ЦИК Азербайджана составил протокол по итогам внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент), которые прошли в Азербайджане – впервые на всей суверенной территории страны – 1 сентября.

Это было сделано в ходе очередного заседания ЦИК, оно состоялось сегодня под председательством Мазахира Панахова.

В повестку дня заседания вошел вопрос о подведении итогов выборов и подаче в Конституционный суд соответствующих протокола и документов.

В ходе встречи был оформлен протокол о результатах выборов в парламент, его подписали все члены ЦИК. Он будет представлен в КС АР, которому предстоит утвердить результаты выборов, и предан огласке.

Кроме того, в ходе заседания председатель ЦИК Мазахир Панахов рассказал, что 81 избранный депутат из 125-ти имеет партийную принадлежность. В результате в парламенте нового созыва будут представлены 11 партий. При этом в общей сложности в выборах принимали участие 25 из 26 зарегистрированных в Азербайджане партий.