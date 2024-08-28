Вестник Кавказа

Как проходили внеочередные парламентские выборы в Азербайджане?

"Вестник Кавказа"
Сегодня состоялись внеочередные выборы в парламент Азербайджана. Что происходило на избирательных участках и как голосовали азербайджанцы? Показываем самые яркие фото.

Голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана завершилось.

Избирательные участки были открыты с 8 часов утра до семи часов вечера. Сейчас участковые комиссии обрабатывают бюллетени и подсчитывают голоса. Предварительные итоги ЦИК обещает озвучить сегодня ночью.

Показываем на фото, как проходили парламентские выборы 2024 в Баку.

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Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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