Вестник Кавказа

Более 2 млн человек уже проголосовало на выборах Милли Меджлиса

Более 2 млн человек уже проголосовало на выборах Милли Меджлиса
© Фото: Мария Новоселова
Явка на выборах Милли Меджлиса в Азербайджане за два часа до завершения голосования приблизилась к 34%.

Как рассказали сегодня вечером в Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, к 16:00 по московскому времени, то есть за два часа до завершения голосования, явка на выборах Милли Меджлиса превысила треть зарегистрированных избирателей.

По данным, озвученным представителем ЦИК Фаридом Оруджевым, всего к этому моменту свои голоса за участвующих в выборах кандидатов отдали 2,172 млн граждан, что означает явку 33,82%, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Самую высокую явку продемонстрировал Ханкендинский избирательный округ №122, где на избирательные участки пришли 49,48% избирателей.

Напомним, что выборы Милли Меджлиса начались сегодня в 7:00 по московскому времени. Продолжительность голосования – 12 часов, таким образом менее чем через выборы будут завершены и начнется подсчет голосов, а также объявление результатов exit-poll.

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