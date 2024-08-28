Ильяс Умаханов: сегодня в Азербайджане проходят совершенно особые выборы

Один из самых высокопоставленных российских наблюдателей на выборах Милли Меджлиса в Азербайджане, сенатор Ильяс Умаханов раскрыл "Вестнику Кавказа" политические смыслы сегодняшнего голосования, пояснив, что оно знаменует единство азербайджанского народа.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении сегодняшних выборов Милли Меджлиса для Азербайджана.

"Эти выборы – особые. За 20 лет с тех пор, как Ильхам Гейдарович стал президентом, было сделано очень многое в продолжение и развитие наследия его великого отца Гейдара Алиева. Но в этом году становление Азербайджанской Республики перешло в новую фазу. Сейчас это объединенный азербайджанский народ, который на всей своей территории обладает суверенитетом", - прежде всего отметил он.

"В связи с этим нынешнее голосование за кандидатов в депутаты Милли Меджлиса – это не механическое избрание некой группы парламентариев, в том числе на освобожденных территориях. Нет, это исполнение мечты многих азербайджанцев, которые хотели вернуться на свои земли, стремились не позволить предать забвению могилы их родных и близких. То есть сегодняшние выборы – демонстрация единства всего азербайджанского народа", - подчеркнул Ильяс Умаханов.

"В этом смысле сегодня мы видим исполнение завещания общенационального лидера Гейдара Алиева своему сыну. Ильхам Алиев с возложенными на него задачами справился", - добавил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Сенатор обратил внимание, что Россия полностью поддерживает политику Азербайджана. "Есть большая политическая логика в том, что незадолго до внеочередных парламентских выборов состоялся визит в Баку президента Российской Федерации Владимира Путина. Визит был по всем параметрам беспрецедентный – исходя из того, сколько лидеры разговаривали и сколько тем успели обсудить за два дня. Было важно и совместное заявление президентов: оно является фактором стабильности на всем Кавказе", - указал он.



"Я – и как представитель ближайшей к Азербайджану республики в РФ, и не только поэтому – хочу сказать, что мы заинтересованы, чтобы рядом с нами был такой сильный, процветающий, успешно развивающийся сосед, брат и друг, как Азербайджан. На границах Российской Федерации должны быть именно такие государства: самостоятельные, принимающие автономные решения в интересах собственного народа и своего развития", - заключил Ильяс Умаханов.