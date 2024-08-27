Исторические парламентские выборы начались в Азербайджане

В Азербайджане стартуют внеочередные выборы в парламент (Милли Меджлис) республики. Парламентские выборы впервые проходят на всей суверенной территории Азербайджана.

Избирательные участки по всему Азербайджану, включая и освобожденные территории, открылись для голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) АР. Об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Избиратели смогут отдать свои голоса начиная с 8 часов утра (7.00 мск). Участки закроются в 19.00 (18.00 мск).

Как сообщил накануне глава ЦИК Мазахир Панахов, на освобожденных территориях открыты 54 избирательных участка, в том числе 34 постоянных. Принять участие в голосовании на них смогут свыше 42 тыс избирателей.

В то же время, значительная часть вынужденных переселенцев проголосует не в Карабахе и Восточном Зангезуре, а в Баку и ряде других населенных пунктов. Для переселенцев открыты 574 участка, количество избирателей-переселенцев составляет 397 862.

Для наблюдения на выборах зарегистрировались 112 749 местных и 598 международных наблюдателей. Международные наблюдатели представляют 51 учреждение и 69 стран мира. От БДИПЧ/ОБСЕ прошли регистрацию 227 наблюдателей, от ПА ОБСЕ – 61. В общей сложности на каждый избирательный участок направят более десяти наблюдателей.

На парламентских выборах будут проводиться exit-poll, примерно на 2,5 тыс избирательных участков.

Предварительные результаты выборов, рассказал глава ЦИК, станут известны и будут преданы огласке уже в ночь на понедельник. Что касается протоколов из округов, то они, как предполагается, поступят в двухдневный срок. Окончательные результаты будут подведены в течение 20 дней, до 22 сентября.

Милли Меджлис в Азербайджане избирают по мажоритарной системе. В общей сложности в азербайджанском парламенте 125 мест. На текущих выборах на них претендует почти тысяча кандидатов, а точнее 990. Как показывают соцопросы, партия "Ени Азербайджан" имеет все шансы сохранить парламентское большинство. В парламенте прошлого созыва у нее было 70 мандатов.

Отметим, что Мазахир Панахов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал выборы в парламент 2024 вдвойне историческим событием.