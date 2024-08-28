Мазахир Панахов: эти выборы в Милли Меджлис – вдвойне историческое событие

Руководитель Центризбиркома Азербайджанской Республики Мазахир Панахов рассказал "Вестнику Кавказа" об исторической значимости парламентских выборов 1 сентября 2024 года.

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил о чрезвычайной важности для республики предстоящих завтра выборов в Милли Меджлис.

"Завтрашние выборы в парламент – это историческое событие, причем для Азербайджана историческое вдвойне, потому что впервые азербайджанские избиратели будут голосовать за кандидатов в депутаты в пределах все суверенной территории Азербайджана", - прежде всего сказал он.

"Как вы знаете, около 20% территории Азербайджана было под оккупацией в течение почти 30 лет, и тогда, 30 лет назад, оккупанты осуществили этническую чистку, изгнав из родных домов в Карабахе и Восточном Зангезур 700 тыс человек. Все эти люди не могли голосовать на оккупированных землях. Они были распределены по всей стране, и организовать для них процесс голосования было непросто", - напомнил Мазахир Панахов.

"После освобождения территорий мы провели в Карабахе и Восточном Зангезуре президентские выборы – они состоялись 7 февраля этого года. Это было то самое историческое событие. Точно так же и эти выборы: впервые голосование за депутатов Милли Меджлиса осуществляется по всей территории Азербайджана. Избиратели голосуют там, где родились они и их предки. Это очень знаменательное событие, и мы гордимся тем, что эти выборы будут иметь в истории особое значение", - подчеркнул председатель ЦИК АР.

Чиновник призвал граждан ответственно отнестись к выборам. "Каждый избиратель должен понимать, что и в его личной жизни это тоже знаменательное событие. Чтобы он мог сказать, что первый раз, когда по всей стране голосовали на выборах в парламент, он тоже принимал участие", - пояснил он.

На выборах завтра будет присутствовать большое число международных наблюдателей. "Только от БДИПЧ ОБСЕ приехало 227 человек. От Парламентской ассамблеи ОБСЕ – более 60 наблюдателей. Очень много наблюдателей прибыло из России, из Турции, в том числе парламентские делегации. Делегатов прислали Организация тюркских государства, Казахстан, Узбекистан. Из Европы прибыла делегация Палаты лордов Британии, а в Азии география приехавших наблюдателей распространяется вплоть до Филиппин", - отметил Мазахир Панахов.