ЦИК Азербайджана рассказала о выборах в Милли Меджлис

Выборы в парламент Азербайджана пройдут при участии 600 международных наблюдателей. Проголосовать на выборах смогут все граждане, независимо от национальности, выборы будут проходить на всей территории страны, рассказал глава ЦИК накануне выборов.

Сегодня в Азербайджане проходит пресс-конференция перед предстоящими завтра парламентскими выборами, передает корреспондент "Вестника Кавказа". Председатель Центральной избирательной комиссии АР Мазахир Панахов рассказал о том, как пройдут исторические выборы в Милли Меджлис.

Прежде всего он сообщил, что количество избирателей в Азербайджане составляет 6 421 960, при этом 374 избирателя отметят 18-летие в день выборов, 1 сентября.

Самый старейший избиратель в Азербайджане на выборах 1 сентября - Тамам Али Гызы Азизова, рожденная в 1890 году. Долгожительница зарегистрированная на избирательном участке №38 Лянкяранского сельского избирательного округа №78. Старейшему избирателю-мужчине 109 лет.

В стране открыто 6478 избирательных участков, 6343 из них постоянные, 135 участка - временные. Панахов подчеркнул, что разницы между постоянными и временными участками нет с точки зрения наблюдения.

"Зарегистрированные наблюдатели могут вести наблюдение на всех избирательных участках без постоянного или временного разделения. Для этого необходимо лишь соблюдать правила внутреннего распорядка. закрытых учреждений – это их внутренняя дисциплина"

– Панахов

Зарегистрировано 112 749 местных наблюдателей на предстоящие выборы, при этом почти половина из них, более 65 тыс - наблюдатели от политических партий, сообщил глава ЦИК Азербайджана.

В выборах участвуют 990 кандидатов, из них 305 - представители 25 политических партий, при этом 371 кандидат принадлежал к политической партии, но не был выдвинут ею.

"Всего 676 кандидатов принадлежат к политической партии"

– Панахов

Международные наблюдатели

В связи с выборами в Милли Меджлис в Азербайджане зарегистрировано 598 международных наблюдателей, продолжил председатель ЦИК. Они представляют 51 учреждение и 69 стран. В том числе зарегистрировано 227 наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ и 61 наблюдатель от ПА ОБСЕ.

"За выборами будет наблюдать большое количество парламентских делегаций. Наблюдать будут приглашенные нами председатели 8 избирательных комиссий"

– Панахов

Для наблюдения за парламентскими выборами в республику прибыли наблюдатели из ряда стран мира, в том числе России, Турции, Казахстана, Пакистана, Великобритании.

На каждый избирательный участок будет направлено более 10 наблюдателей.

Выборы на освобожденных территориях

В этом году на парламентских выборах впервые проголосует 51 141 гражданин Азербайджана. На освобожденных территория в выборах примут участие 42 тыс человек, проголосовать смогут все, вне независимости от национальности. Для граждан Азербайджана, имеющих избирательное право, созданы все условия.

"Неважно, какой он национальности. Проголосовать может любой человек, предъявивший удостоверение личности. Мы создали условия для всех наших граждан, имеющих право голоса"

– Панахов

Глава ЦИК обратил внимание, что значительная часть вынужденных переселенцев будет голосовать завтра не в Карабахе и Восточном Зангезуре, а на 7 участках в Баку и ряде других населенных пунктов, поскольку процесс их возвращения на родные земли далек от завершения. Мазахир Панахов подчеркнул, что, несмотря на почти четыре года самых активных строительных работ на освобожденных территориях большинство из 700 тыс человек все еще не может переехать в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический районы – настолько они разрушены и загрязнены минами. При этом на освобожденных территориях завтра откроются 54 избирательных участка – там, где их можно было организовать.

Количество участков для переселенцев, уточнил он, составляет 574, а количество избирателей-переселенцев – 397 862. На освобожденных территориях проголосуют более 42 тысяч избирателей.

Экзит-полы и итоги выборов

В воскресенье exit-poll пройдут примерно на 2 500 избирательных участках страны. Для участия в экзит-поле зарегистрировались три международные организации.

"Exit-poll проведут Центр социологических исследований, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с "ORACLE ADVISORY GROUP" (США) и Общественным объединением социальных исследований "Прогресс" совместно с SWG S.P.A. Исследовательская компания (Италия)"

– Панахов

Глава ЦИК Азербайджана сообщил, что первые данные по итогам голосования станут известны уже ночью того же дня. Через два дня после получения данных будут получены первые протоколы. В течении 20 дней можно ждать окончательных данных, до 22 сентября.