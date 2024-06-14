В Узбекистане женщина выплатила бывшему мужу почти 2 млрд сумов алиментов

В Узбекистане женщина после развода с мужем выплатила более 1,7 млрд сумов алиментов. Она оставила бывшего супруга с тремя малолетними детьми.

Алименты на троих детей за многие годы выплатила бывшему мужу жительница Узбекистана.

После развода на руках у мужчины остались трое малолетних детей в возрасте 3-6 лет. Женщина не платила алименты, суммы росли, копились штрафы от Бюро принудительно исполнения (БПИ). Желая выехать за границу, жительница Ташкентской области решилась не только погасить долги по алиментам, но и выплатить алименты вперед до 2039 года, до совершеннолетия всех детей. Общая сумма составила почти 1,75 млрд сумов или около $135 тыс, информирует БПИ.