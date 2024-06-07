Вестник Кавказа

Должникам по алиментам откажут в работе на Кубани на 22%

Должникам по алиментам откажут в работе на Кубани на 22%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 22% компаний в Краснодаре готовы отказать при приеме на работу гражданам, имеющим долги по алиментам. Однако 46% работодателей к этому неготовы.

Порядка 22% компаний в Краснодаре перестанут брать на работу тех, кто не расплатился с долгами по алиментам. Однако, 46% организаций будут принимать должников, отмечает SuperJob.

Здесь стоит напомнить, что в ТК РФ отказ брать на работу из-за долгов по алиментам не считается законным.

Напомним, что ранее Совфед а затем президент РФ согласились с идеей создать реестр должников. Планируется, что ресурс будет открытым.

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