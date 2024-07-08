Вестник Кавказа

На Дону планируют построить технопарк радиоэлектроники

Продажа телевизоров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Ростовской области может вырасти крупный парк радиоэлектроники, который будет создан на базе компании "Бештау", российского разработчика и производителя товаров радиоэлектронной промышленности, созданной в 2021 году.

В скором времени ростовская компания "Бештау", производящая товары радиоэлектроники, вырастет в крупный технопарк, сообщает сайт донского правительства.

Речь о создании такого технопарка шла уже давно, и теперь планы начали претворяться в жизнь - к строительству масштабного комплекса приступят уже в этом году, передает "АиФ-Ростов".

Резидентами парка уже планируют стать пять компаний, специализирующихся на производстве компонентов в сфере электронной промышленности: они изготавливают контроллеры, печатные платы, а также станки с ЧПУ и БПЛА гражданского назначения, рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

"Новый технопарк станет готовой производственной площадкой для бизнеса, поможет привлечь в регион инвестиции и создаст новые рабочие места"

- Андрей Савельев

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