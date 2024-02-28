На Дону будут производить полиэтиленовые трубы

К 2027 году в Ростовской области заработают завод по производству полиэтиленовых труб и два цеха, которые будут выпускать лаки и краски, а также модернизированные бункеры-перегрузчики на общую сумму 1 млрд рублей.

Уже к 2027 году в Ростовской области заработают три новых предприятия: завод по производству полиэтиленовых труб и два цеха по производству лакокрасочных материалов и бункеров-перегрузчиков, соглашения об этом были подписаны в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2024", сообщило областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

"Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 1 млрд рублей, а количество новых рабочих мест - 180"

- заместитель губернатора региона Игорь Сорокин

Так, ООО "Ростовский трубный завод" уже начало строительство трубного завода в Аксайском районе, 20 тыс т труб в год, которые он будет производить уже с 2026 года, пойдут для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, канализации и защиты кабеля, передает "Интерфакс".

Ростовское ООО "Лилиани" в 2025 году завершит модернизацию производства бункеров-перегрузчиков – здесь же будут находиться цеха, готовящие металл, производство запчастей, экспериментальный цех и склад металлопродукции.

ООО "ОЗ-Коутингс" возведет в Азовском районе области цеха по производству лакокрасочных материалов, они тоже заработают в 2026 году.