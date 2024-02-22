Вестник Кавказа

На Дону удвоят выпуск полимерных труб

На Дону удвоят выпуск полимерных труб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ростовский трубный завод запустит вторую очередь из трех новых линий, которые позволят удвоить число выпускаемых предприятием полимерных труб – это послужит успешным примером импортозамещения столь необходимой продукции.

В России не будет дефицита полимерных труб, которые используются для прокладки водных коммуникаций и очень востребованы у коммунальных служб и водоснабжающих организаций – этому поможет рост их производства на "Ростовском трубном заводе" в Аксайском районе, рассказал глава предприятия Игорь Цесарский.

"Объем выпуска за 2023 год был 11,2 тыс т готовой продукции, в 2024 году мы планируем сделать 20 тыс т продукции, то есть наш объем производства удвоится. Построен новый цех площадью 5 тыс кв м. Объем инвестиций составил 280 млн рублей"

- Игорь Цесарский

Наладить выпуск такого количества продукции позволят три новые линии производства, которые суммарно смогут выдавать дополнительно тысячу тонн продукции в месяц, добавил директор завода, передает ТАСС.

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