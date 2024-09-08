Фуртоугский водопад обзавелся беседками и террасой в Ингушетии

Путь к второму по величине водопаду Ингушетии – Фуртоугскому водопаду – был обустроен в Ингушетии в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", рассказали в республиканском Минтуризма.
В результате каждого гостя на этой локации ждут не только удивительные красоты природы, но и объекты инфраструктуры, позволяющие сделать отдых более комфортным.
"В рамках проекта на территории маршрута были установлены беседки и оборудована терраса"
– Минтуризма
Благодаря сооружениям, осмотр достопримечательностей стал более удобным.
С террасы открывается прекрасная панорама, причем не только на водопад, но и на окружающие его виды. Находясь на ней, можно сделать красивые фото, да и просто насладиться природой.
Беседки же, с одной стороны, помогут спрятаться от непогоды – дождя или палящего солнца. С другой стороны, в них можно просто отдохнуть, расслабиться или полностью раствориться в горной атмосфере.