Вестник Кавказа

Фуртоугский водопад обзавелся беседками и террасой в Ингушетии

Фуртоугский водопад обзавелся беседками и террасой в Ингушетии
© Фото: Минтуризм Ингушетии
Одна из самых известных достопримечательностей Ингушетии, Фуртоугский водопад теперь стал более приспособлен для приема туристов – популярную локацию снабдили беседками, где можно укрыться от непогоды, и террасой.

Путь к второму по величине водопаду Ингушетии – Фуртоугскому водопаду – был обустроен в Ингушетии в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", рассказали в республиканском Минтуризма.

В результате каждого гостя на этой локации ждут не только удивительные красоты природы, но и объекты инфраструктуры, позволяющие сделать отдых более комфортным.

"В рамках проекта на территории маршрута были установлены беседки и оборудована терраса"

– Минтуризма

Благодаря сооружениям, осмотр достопримечательностей стал более удобным. 

С террасы открывается прекрасная панорама, причем не только на водопад, но и на окружающие его виды. Находясь на ней, можно сделать красивые фото, да и просто насладиться природой. 

Беседки же, с одной стороны, помогут спрятаться от непогоды – дождя или палящего солнца. С другой стороны, в них можно просто отдохнуть, расслабиться или полностью раствориться в горной атмосфере.

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