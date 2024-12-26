Шутка в адрес главы Ингушетии стоила девушке рабочего места

В Ингушетии ведущая лишилась места работы. Причина – шутка про главу республики в рекламе. Отмечается, что это подрывает авторитет руководителя региона.

Ведущая ингушского телеканала "Магас ТВ" лишилась своего рабочего места после съемки в рекламе ресторана, сообщает телеграм-издание Mash Gor.

По сюжету недовольная посетительница заведения попросила невежливую официантку позвать администратора, но та заявила, что может позвать хоть главу Ингушетии.

В рекламе ведущей досталась роль официантки. В своем образе она на камеру произнесла шутку про главу региона. Через несколько дней девушка узнала об увольнении.

Телеграм-канал пишет, что, предварительно, начальнику ведущей сильно досталось "сверху", поскольку это "подрывает авторитет Махмуд-Али Калиматова".

Стоит отметить, что директор телеканала "Магас ТВ", а также сама уволенная девушка отказались давать какие-либо комментарии журналистам.