Вестник Кавказа

На развитие промышленности потратят свыше 75 млн рублей в Ингушетии

На развитие промышленности потратят свыше 75 млн рублей в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии направят десятки миллионов рублей на развитие местной промышленности. Данную информацию подтвердили в профильном министерстве региона.

Руководство Ингушетии собирается в 2025 году направить на поддержку проектов в обрабатывающей промышленности десятки миллионов рублей.

Об этом рассказали в Минпромторге республики, передает "Интерфакс".

"В прошлом году министерство промышленности и цифрового развития республики приняло участие в конкурсном отборе на получение единой региональной субсидии на 2025 год. По итогам рассмотрения заявки конкурсной комиссией Минпромторга РФ Ингушетии одобрен межбюджетный трансферт"

– представитель ведомства

Ожидается, что на докапитализацию регионального ФРП (Фонд развития промышленности) рассчитаны почти 27 млн рублей, передает "Интерфакс".

Еще 50 млн рублей – субсидии на докапитализацию регионального ФРП в рамках программы поддержки за счет средств, возникших благодаря погашению кредитов в период с 2025 по 2029 год.

 

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