Вестник Кавказа

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный туман заставил наземные службы аэропорта узбекского Термеза перевести работу воздушной гавани по фактической погоде – два авиарейса из Джидды и Ташкента приземлись в запасных аэропортах.

Сильный туман, окутавший аэропорт Термеза (Узбекистан), внес свои коррективы в работу международного аэропорта города – уже два авиарейса были вынуждены изменить свой маршрут.

Так, экипаж рейса 9S2407 авиакомпании Air Samarkand, летевшего в Термез из саудовской Джидды, принял решение посадить самолет на запасной аэродром в Самарканде, передает Podrobno.uz.

Та же участь постигла и пассажиров авиарейса US-751 нового узбекского лоукостера - авиакомпании Silk Avia, выполняющей полеты на внутренних маршрутах на франко-итальянских авиалайнерах ATR 72-600. Экипаж не рискнул совершать посадку самолета из Ташкента в Термезе, а сел на запасном аэродроме в Карши.

Накануне такой же туман развернул в Карши авиарейс из Москвы в Термез, напомнили в авиагавани.

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