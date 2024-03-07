Браконьеры продолжают ловить в Севане запрещенный сиг

Только за минувшие сутки браконьеры выловили из озера Севан в Армении почти полтонны запрещенного к вылову и продаже в этот период сига - ценная промысловая рыба семейства лососевых привлекает гурманов своим нежным вкусом.

Несмотря на строжайший запрет на вылов и продажу ценной промысловой рыбы сиг из семейства лососевых, обитающих в озере Севан в Армении, браконьеры не оставляют попыток обогатиться на ловле запрещенного дефицита: только за последние сутки у них изъяли 470 кг рыбы, сообщает Инспекционный орган по охране природы и недр страны.

Инспектируя озеро, в течение ночи сотрудники Инспекционного органа по охране природы и недр, полиции и Экопатрульной службы выявили сразу два случая браконьерства в прибрежной зоне Севана, передает Sputnik Армения.

Накануне вечером на озере была замечена и остановлена рыбацкая лодка, в которой находились два жителя села Цовагюх – улов браконьеров составил 54 кг сига, они были задержаны.

А вот "аппетиты" так и не найденных ночных "рыболовов" оказались куда внушительнее – с перепугу в 2 часа ночи они бросили возле берега у села Джил резиновую рыбацкую лодку с 410 кг дефицитной рыбы.

Сейчас браконьеров разыскивают правоохранители, пойманная ими рыба выпущена в озеро.