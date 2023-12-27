Парламент Армении ограничит вылов севанской форели

Парламентская комиссия национального собрания Армении по охране окружающей среды сегодня на своем заседании потребовала усилить контроль за выловом севанской форели – ее запасы вызывают обоснованную тревогу у экологов.

Озеро Севан в Армении может лишиться одного из своих главных ресурсов - ишхана (севанской форели), если не будет введен жесткий контроль за выловом ценной рыбы, заявил сегодня на заседании постоянной парламентской Комиссии по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды по обсуждению законопроекта об изменениях и дополнениях в закон "Об озере Севан" замминистра окружающей среды страны Ара Мкртчян.

Разрешенный к вылову объем будет определяться на основе регулярных оценок запасов рыбы, которые будут проводиться дважды в год – в ноябре и июне, передает NEWS.am.

"Приказ о допустимом объеме вылова рыбы должен будет опираться на эти данные"

- Ара Мкртчян

Запасы ценной рыбы в озере в 2016 году упали до критических 1-1,5 т и составили не более 1% всех выпущенных в озеро мальков ишхана, однако в 2020 году запасы севанской форели выросли в три раза, до 4,56 т, благодаря огромному количеству мальков, выпущенным в озеро сотрудниками министерства окружающей среды Армении.

После обсуждений парламентская комиссия одобрила предложенный законопроект.