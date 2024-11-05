Вестник Кавказа

Царукяну нечем удивить меня - Махачев

Царукяну нечем удивить меня - Махачев
© Фото: соцсети Ислама Махачева
Ислам Махачев высказался по поводу предстоящего боя с Арманом Царукяном. Он заявил, что у армянина нет ничего, чем он может удивить.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев поделился ожиданиями от предстоящего боя с армянским спортсменом Арманом Царукяном.

Он отметил, что поединок против Армана выдастся не простым, поскольку соперник занимает первую строчку в рейтинге бойцов легкого дивизиона.

Махачев сказал, что Царукян заставляет усердно работать и трудиться над собой, поскольку Арман являет настоящим претендентом на чемпионский пояс.

Ислам подчеркнул, что оба бойца будут бороться и драться в стойке. Он выразил уверенность в том, что предстоящий поединок будет отличным противостоянием.

Россиянин согласился с тем, что спортсмен из Армении стал лучше с их последнего поединка. Однако Ислам добавил, что Царукян ничем не сможет удивить.

Напомним, бой Махачева и Царукяна станет главным событием турнира UFC. Само спортивное мероприятие состоится 19 января в Лос-Анджелесе.

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