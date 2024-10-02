Вестник Кавказа

Ереван направит Москве предложения по вещанию российских телеканалов

Ереван направит Москве предложения по вещанию российских телеканалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянская сторона снова поднимает тему российских телеканалов в своем мультиплексе и рассчитывает, что Москва согласится внести необходимые изменения в двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Власти Армении в текущем месяце опять пошлют России предложения относительно вещания телеканалов РФ в армянском общественном мультиплексе, такое заявление сделал глава министерства высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

По словам министра, соглашение между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в области массовых коммуникаций потеряет силу в 2027 году. Поэтому, обратил внимание он, Ереван и считает необходимым внести изменения в некоторые пункты документы, а именно в те, которые стали причиной "проблем на земле".

Айрапетян не стал прогнозировать результаты готовящегося обращения, однако выразил надежду на дальнейшее обсуждение инициативы армянской стороны и на то, что по его итогам в текст соглашения внесут требуемые изменения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1410 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Царукяну нечем удивить меня - Махачев

Царукяну нечем удивить меня - Махачев

Кремль прокомментировал желание Армении вступить в ЕС

Кремль прокомментировал желание Армении вступить в ЕС

В Армении рассказали о судьбе российской военной базы в Гюмри

В Армении рассказали о судьбе российской военной базы в Гюмри

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

Администрация Трампа поддержит Азербайджан – Stratfor

Пассажир скончался в самолете из Москвы в Ереване

Пассажир скончался в самолете из Москвы в Ереване

В Москве задержали коррумпированного экс-министра обороны Армении

В Москве задержали коррумпированного экс-министра обороны Армении

Россия и Армения обсудили взаимодействие по вопросам правовой помощи

Россия и Армения обсудили взаимодействие по вопросам правовой помощи

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Пашинян все-таки не прилетит на саммит ЕАЭС в Россию

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы