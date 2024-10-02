Ереван направит Москве предложения по вещанию российских телеканалов

Армянская сторона снова поднимает тему российских телеканалов в своем мультиплексе и рассчитывает, что Москва согласится внести необходимые изменения в двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Власти Армении в текущем месяце опять пошлют России предложения относительно вещания телеканалов РФ в армянском общественном мультиплексе, такое заявление сделал глава министерства высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

По словам министра, соглашение между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в области массовых коммуникаций потеряет силу в 2027 году. Поэтому, обратил внимание он, Ереван и считает необходимым внести изменения в некоторые пункты документы, а именно в те, которые стали причиной "проблем на земле".

Айрапетян не стал прогнозировать результаты готовящегося обращения, однако выразил надежду на дальнейшее обсуждение инициативы армянской стороны и на то, что по его итогам в текст соглашения внесут требуемые изменения.