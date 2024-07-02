Вестник Кавказа

Акция протеста в Ереване: демонстранты пошли на телевидение

Акция протеста в Ереване: демонстранты пошли на телевидение
© Фото: Telegam-канал движения
Митинг движения "Тавуш во имя Родины" прошел сегодня в Ереване. После него лидер движения Баграт Галстанян предложил отправиться шествием на телевидение и предъявить журналистам требование выпустить демонстрантов в эфир.

Протестующие в столице Армении отправились к зданию государственного Общественного телеканала, сообщают армянские СМИ.

Именно такую мысль подал демонстрантам их лидер, архиепископ Баграт Галстанян.

Сначала демонстрация проходила на площади Республики. После окончания митинга "Священной борьбы" (другое название "Тавуш за Родину") Галстанян предложил не расходиться, а прийти на Общественное телевидение, которое управляется государством, и потребовать, чтобы протестующих пустили в эфир, передает Sputnik Армения.

"Это будет нашим первым требованием. Дальше решим, какие действия предпринять"

– архиепископ

Чуть ранее во время выступления на митинге Галстанян признал, что его движение надеялось быстро достичь своих целей, но в итоге было вынуждено перенести их осуществление.

Напомним, движение Галстаняна активизировалось десять дней назад: новую фазу активной борьбы анонсировал его лидер на собрании 22 сентября.

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