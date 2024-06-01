Оппозиционный политик Баграт Галстанян, в мае-июне пытавшийся по заданию "карабахского клана" убедить граждан Армении в необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил об открытии нового сезона протестов против правительства в октябре-ноябре.

Марионетка "карабахского клана", ушедший из религии в политику священник Баграт Галстанян объявил сегодня о планах с 2 октября начать новую серию протестов лично против премьер-министра Никола Пашиняна, аналогичную оппозиционным акциям, проходившим в мае-июне этого года.

"2 октября в 18.30 мы соберемся на площади Республики и вступим в интенсивный и активный этап борьбы"

– Баграт Галстанян

Напомним, что Галстанян возник на политической арене Армении в начале мае, после того как армянское руководство согласилось мирно вернуть под контроль Баку 4 азербайджанских села в Газахском районе Азербайджана и делимитировать границу между ними и соседними армянскими селами Тавушской области. Политические противники Никола Пашиняна воспользовались этим позитивным для Армении событием (ведь республика впервые уладила территориальную проблему без кровопролития), чтобы попытаться поднять новую волну протестов и поставили их лидером подставное лицо – местного тавушского священника Баграта Галстаняна.

Однако названное "Тавуш во имя родины" движение, будучи явно сфабрикованным людьми экс-президентов, лидеров армянского национализма Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, не получило какой-либо поддержки среди населения. Опыт мирной делимитации границы с Азербайджаном оказался положительным и только повышающим безопасность армянских граждан в приграничных населенных пунктах, так что у протестных акций попросту не оказалось никакого содержания, кроме традиционного оппозиционного лозунга "Никол, уходи!". На собрания Галстаняна приходили лишь сторонники националистов из "карабахского клана", в итоге активность движения к июлю затухла.

Теперь, видимо, теневые политические кукловоды выделили новый бюджет на антипашиняновские акции, поэтому Баграт Галстанян и его "Тавуш во имя родины" возвращается на улицы Еревана и другим армянских городов. Сегодня Галстянан заявил, что у его сторонник "больше нет права на ошибку", хотя очевидно, что ни к каким последствиям осенние прогулки с лозунгами исключительно за отставку Никола Пашиняна вновь не приведут.