Лучшие спортсмены 2024 года будут награждены в Азербайджане

Минспорта Азербайджана 9 января проведет церемонию награждения лучших спортсменов года. Торжественное мероприятие состоится в Buta Palace.

В Баку в Buta Palace сегодня состоится церемония награждения лучших азербайджанских спортсменов 2024 года.

Награды ждут не только лучших спортсменов, но и тренеров, судей, врачей. Также отмечены будут лучшие команды, клубы, федерации, арены, представители СМИ и другие представителей спортивной общественности Азербайджана.

Мероприятие проводится Министерством молодежи и спорта АР.

Лауреаты были определены в два этапа: проводилось голосование в социальных сетях, а также среди федераций и журналистов, также лучших выбирала специальная комиссия Минспорта Азербайджана.

Отметим, что мероприятие изначально планировалось провести 26 декабря 2024 года, его перенесли в связи с трауром, объявленным в память о жертвах авиакатастрофы самолета AZAL в Актау.