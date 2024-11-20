Вестник Кавказа

Ерлан Сарсембаев назначен новым министром юстиции Казахстана

Ерлан Сарсембаев назначен новым министром юстиции Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Судья Конституционного Суда Казахстана Ерлан Сарсембаев указом Касым-Жомарта Токаева назначен новым министром юстиции страны.

Ерлан Сарсембаев стал новым министром юстиции Казахстана. Соответствующий указ подписал лидер страны Касым-Жомарт Токаев. 

Отмечается, что он сменил на этом посту Азамата Аскараева, который  ранее был освобожден от должности решением Токаева. Кандидатура Сарсембаева была одобрена в рамках заседания комитета мажилиса.

Отметим, что Ерлан Сарсембаев появился на свет в 1975 году, имеет высшее юридическое образование. Политическая карьера государственного деятеля началась в начале 2000-х годов. С 2016 занимал руководящие посты в Аппарате сената, а в 2023 году стал судьей Конституционного Суда центральноазиатской республики.

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