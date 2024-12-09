Израиль предложил новое деление территории Сирии

Израиль предложил поделить территорию Сирии, исходя из интересов различных этнических групп. Такое предложение Тель-Авив планирует вынести на обсуждение участников международной конференции по Сирии.

Власти Израиля рассматривают различные сценарии стабилизации ситуации в Сирии. Одной из возможных мер может стать деление территории Сирии по этническому принципу, передают израильские СМИ.

Предложение озвучил глава энергетического комплекса Израиля Эли Коэн. По словам министра, территорию Сирии можно поделить на кантоны, чтобы обеспечить интересы различных этнических групп, прежде всего – курдов и друзов.

Как уточнил Коэн, это предложение может быть обсуждено на гипотетической международной конференции по Сирии, которая будет призвана распутать клубок противоречий между разными сторонами в арабской республике.

Если конференция завершится успешно, Тель-Авив будет иметь основания вывести войска из Сирии, отмечает военно-политическое руководство Израиля.