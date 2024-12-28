Проезд в общественном транспорте может подорожать в Армении

Власти Армении не исключают подорожание проезда в общественном транспорте. Повышение тарифов может затронуть некоторые области страны.

В Армении могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом поведали 9 января в министерстве территориального управления и инфраструктура страны.

"Изучаются предложения по тарифа. Не исключаю, что кое-где будут подорожания, будут и маршруты, где тариф не изменится"

– глава ведомства Давид Худатян

При этом он не уточнил, каких областей затронет подорожание тарифов.

Министр также подчеркнул, что на некоторых маршрутах тарифы буду понижены. По его словам, это будет зависеть от того, какие транспортные средства будут там задействованы.