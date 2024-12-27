Минобороны Армении оставили без служебных автобусов

"Карающий меч" премьер-министра Армении Никола Пашиняна добрался и до рядовых сотрудников Минобороны – премьер оставил чиновников без служебных автобусов, которые доставляли их к месту работы.

Сотрудники Минобороны Армении забили тревогу, столкнувшись с очередной проблемой, которую устроил им премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет армянская газета "Жоховурд".

"Никол Пашинян 22 ноября опубликовал видео и написал, что сокращает количество служебных автомобилей. "Я запросил список служебных автомобилей и ручкой вычеркнул. Это топорный подход. 80-90% отрежу топором", - отметил тогда премьер. А теперь под эти "удары топора" попали рядовые сотрудники Минобороны"

- "Жоховурд"

Но, как оказалось, это были еще "цветочки", оставившие без служебного транспорта генералитет оборонного ведомства. А накануне руководство ведомства вчера заявило, что автобусы МО, которые забирали сотрудников с установленных конкретных мест и бесплатно доставляли на работу, больше работать не будут, передает NEWS.am.

"Жару" в огонь добавили сами генералы, предупредив сотрудников ведомства, что те из них, кто сегодня утром опоздает, могут считать себя уволенными.

Ни одна машина или автобус к зданию министерства теперь не подъезжают, а многочисленных его сотрудников просто поставили перед фактом. На протесты рядовых сотрудников в Минобороны пообещали ответить на этот запрос позже, - отмечает издание.