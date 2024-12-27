Ильхам Алиев: если Ереван не хочет мирного договора, то и Баку он не нужен

Азербайджан может прожить без мирного договора с Арменией, но не хочет новой напряженности. При этом Армения остается источником угрозы в регионе, рассказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам рассказал, что Баку хочет мира в регионе, но если Ереван не заинтересован в мирном договоре, Баку может обойтись без этого.

"Мы можем прожить и без мирного договора", - отметил азербайджанский лидер.

Он добавил, что Армения фактически является источником угрозы для региона и вооружение этой страны может повлечь новую напряженность на Южном Кавказе. Азербайджан же хочет мира для региона.

Независимое армянское государство, заявил Ильхам Алиев, по сути является фашистским, так как Арменией на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, и сегодня опасность фашизма не исчезла.

"Наша страна соседствует с фашистским государством и опасность фашизма не исчезла. Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет"

– Ильхам Алиев

Также азербайджанский президент рассказал, что до конца месяца состоится очередной раунд переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

"В этом месяце - во всяком случае, по нашей инициативе - должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить решать этот вопрос"

– Ильхам Алиев