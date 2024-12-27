Вестник Кавказа

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В генконсульстве РФ подтвердили готовность оформить российской гражданке документы, необходимые для того, чтобы вернуться в страну. Там подчеркнули, что в курсе всей ситуации.

Генконсульство России в курсе ситуации с гражданкой страны, которая пропала в Стамбуле. Соответствующую информацию подтвердили в самом диппредставительстве.

"Консульское учреждение находится в контакте с её родственниками и близкими"

– Генконсульство РФ

В конце декабря россиянка вместе с двумя своими знакомыми направилась в консульское учреждение для получения свидетельства на возвращение в РФ из-за утраты документов, удостоверяющих личность.

"Однако еще до начала ее приема консульским сотрудником россиянка по непонятным причинам проявила немотивированную агрессию по отношению к сотрудникам частного охранного предприятия и полиции, дежурившим у консульского учреждения, вследствие чего была задержана прибывшим нарядом полиции"

– российское диппредставительство

Там добавили, что обратились в компетентные органы республики из-за отсутствия информации о местонахождении женщины.

"Генконсульство подтверждает готовность оформить россиянке и ее родственникам необходимые документы, в том числе свидетельство на возвращение в Россию, при соблюдении ими требований, установленных законодательством"

– ГК РФ

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