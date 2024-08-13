Вестник Кавказа

Пожар в Караганде унес жизнь двух детей

Пожар в Караганде унес жизнь двух детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возгорание в жилом доме случилось в казахстанском городе Караганда. В нем погибли двое маленьких детей, еще двое попали в больницу. Вероятной причиной пожара считается проблема с электроникой.

В Караганде в Казахстане случился сильный пожар в доме по улице Пришахтинская. Загорелись крыша, перекрытия и вещи в квартире, передали в региональном ДЧС.

«Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв.м. До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 г.р. выбрались самостоятельно и были доставлены в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом»

- ДЧС Карагандинской области

Спасатели также спасли 60-летнюю женщину, отравившуюся продуктами горения. К сожалению, еще двух детей спасти не удалось, и они погибли. Им было 2 и 4 года.

Вероятная причина появления огня в помещении - короткое замыкание электроники в квартире. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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