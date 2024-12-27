Импорт грузовиков в Грузию стал рекордным за 15 лет

Импорт грузовых автомобилей в Грузию стал рекордным за последние 15 лет. Страна приобрела большегрузов на $200 млн.

Ввоз грузовиков в Грузию побил рекорд за последние 15 лет, передает государственная служба статистики "Сакстат".

Отмечается, что рост импорта составил почти 30% с начала зимы по ноябрь прошлого года по сравнению с показателями 2023 года. Страна ввезла фургонов почти на $200 млн, что стало рекордом за последние 15 лет.

В республику было поставлено более 16 тыс грузовиков за 2024 год. Главными поставщиками грузовых автомобилей стали Китай, Германия, Турция.