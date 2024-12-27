Вестник Кавказа

Импорт грузовиков в Грузию стал рекордным за 15 лет

Импорт грузовиков в Грузию стал рекордным за 15 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Импорт грузовых автомобилей в Грузию стал рекордным за последние 15 лет. Страна приобрела большегрузов на $200 млн.

Ввоз грузовиков в Грузию побил рекорд за последние 15 лет, передает государственная служба статистики "Сакстат". 

Отмечается, что рост импорта составил почти 30% с начала зимы по ноябрь прошлого года по сравнению с показателями 2023 года. Страна ввезла фургонов  почти на $200 млн, что стало рекордом за последние 15 лет. 

В республику было поставлено более 16 тыс грузовиков за 2024 год. Главными поставщиками грузовых автомобилей стали Китай, Германия, Турция.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
540 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аджария будет привлекать туристов горными курортами

Аджария будет привлекать туристов горными курортами

Экс-президенту Грузии нашли &quot;теплое&quot; местечко в США

Экс-президенту Грузии нашли "теплое" местечко в США

&quot;Грузинская мечта&quot; выступила с заявлением о планах Европарламента

"Грузинская мечта" выступила с заявлением о планах Европарламента

Кварацхелия и Мамардашвили вошли в сотню лучших футболистов мира

Кварацхелия и Мамардашвили вошли в сотню лучших футболистов мира

Нападающий сборной Грузии перешел в клуб Бундеслиги

Нападающий сборной Грузии перешел в клуб Бундеслиги

Иванишвили поздравил патриарха Грузии с днем рождения

Иванишвили поздравил патриарха Грузии с днем рождения

Грузия справилась с продовольственной инфляцией

Грузия справилась с продовольственной инфляцией

Иностранных участников протестных акций в Грузии ждет депортация

Иностранных участников протестных акций в Грузии ждет депортация

Депутаты парламента будут больше зарабатывать в Грузии

Депутаты парламента будут больше зарабатывать в Грузии

Пенсии выросли в Грузии

Пенсии выросли в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы