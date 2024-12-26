Вестник Кавказа

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Канаде может заработать Генконсульство Узбекистана – это предусматривает проект государственной программы на наступивший 2025 год, который проходит общественное обсуждение.

В планах властей Узбекистана - значительное расширение сотрудничества с Канадой, Бразилией и целым рядом стран Латинской Америки, говорится в проекте государственной программы на 2025 год.

Проект, который уже проходит общественное обсуждение на онлайн-портале государственной директивы "Узбекистан – 2030 – народная стратегия правительства", предусматривает открытие Генерального консульства Узбекистана в Канаде и организацию политических консультаций с Канадой, Бразилией и Кубой, передает Podrobno.uz.

Как пояснили в правительстве, компании из этих стран будут привлекаться к реализации совместных экономических проектов в Узбекистане.

В частности, в сфере здравоохранения и фармацевтики Узбекистан планирует расширить сотрудничество с Кубой, а также вести обмен опытом с государственными органами тех стран американского континента, активно развивающих собственное сельское хозяйство.

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