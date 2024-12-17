Вестник Кавказа

В Казахстане ищут нефть на ядерном полигоне

В Казахстане ищут нефть на ядерном полигоне
© Фото: пресс-служба “КазМунайГаз“
Казахстанская национальная нефтяная компания. АО НК "КазМунайГаз" сегодня начала разведочное бурение на участке "Тайсойган" в Атырауской области страны на месте бывшего ядерного полигона.

Национальная нефтяная компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) сегодня приступила к бурению первой поисковой скважины месторождения, расположенного на месте бывшего ядерного полигона на участке "Тайсойган" в Атырауской области.

"Участок представляет собой серию надсолевых мезозойских структур в пределах Прикаспийского осадочного бассейна. Запланировано бурение 8 структур до конца 2025 года глубиной от 400 до 3800 м. Объекты были подготовлены к бурению на основе проведенной широкомасштабной сейсморазведки 3D в объеме 5600 кв км. Все операции по недропользованию проводятся АО "Эмбамунайгаз" в строгом соответствии с законодательством РК и экологическими требованиями"

- пресс-служба КМГ

Как полагают ученые, месторождение нефти находится на территории бывшего Тайсойганского полигона площадью в 749 тыс га, он находится в 250 км от Атырау, передает Sputnik Казахстан.

По официальным данным, в период с 1966 по 1977 год на полигоне провели 24 ядерных подземных взрыва на глубине в 500 м. Первые поисковые работы здесь стартовали в 1999 году, их итог – новые месторождения Уаз и Кондыбай.

Также геологи АО "Эмбамунайгаз" нашли на бывшем полигоне перспективные площади - Камысколь, Казылгансор, Биркемпир, Самай и Барлыбай, говорится в сообщении КМГ.

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