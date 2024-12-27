Вестник Кавказа

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобусные рейсы в другие страны планируют запустить в Узбекистане. Жители республики смогут на автобусе добраться до Китая, России, Кыргызстана и других стран.

В Узбекистане намерены развивать международное автобусное сообщение. Минтранс республики планирует запустить новые рейсы до Китая, России и других стран. 

Автобусы, курсирующие до Китая, будут отправляться от автовокзала в Нукусе и будут ходить до города Урумчи. 

Несколько рейсов будут запущены до российских городов. Жители Узбекистана смогут отправиться в Москву, Краснодар и Уфу. 

Также расширяется сообщение с центральноазиатскими республиками. Так, из Бухары можно будет выехать в казахстанский Туркестан. Из Ферганы автобусы будут ходить до Алматы. Из Андижана можно будет отправиться сразу в три населенных пункта Кыргызстана –  Ош, Джалалабад, Арсланбоб.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Аэропорт Термеза стал работать по фактической погоде

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами Латинской Америки

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс в Самарканд готовится к вылету после экстренной посадки в Москве

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Рейс из Петербурга в Самарканд приземлился в Москве из-за неисправности

Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Туман вынудил самолет из Новосибирска сесть в Ташкенте

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Казахстан разрешил перепродажу российской пшеницы

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Аэропорт Ташкента экстренно принял самолет «Аэрофлота»

Как будет работать метро Ташкента на Новый год 2025?

Как будет работать метро Ташкента на Новый год 2025?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы