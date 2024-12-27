В Узбекистане запустят автобусные рейсы до Китая и России

Автобусные рейсы в другие страны планируют запустить в Узбекистане. Жители республики смогут на автобусе добраться до Китая, России, Кыргызстана и других стран.

В Узбекистане намерены развивать международное автобусное сообщение. Минтранс республики планирует запустить новые рейсы до Китая, России и других стран.

Автобусы, курсирующие до Китая, будут отправляться от автовокзала в Нукусе и будут ходить до города Урумчи.

Несколько рейсов будут запущены до российских городов. Жители Узбекистана смогут отправиться в Москву, Краснодар и Уфу.

Также расширяется сообщение с центральноазиатскими республиками. Так, из Бухары можно будет выехать в казахстанский Туркестан. Из Ферганы автобусы будут ходить до Алматы. Из Андижана можно будет отправиться сразу в три населенных пункта Кыргызстана – Ош, Джалалабад, Арсланбоб.