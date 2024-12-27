Вестник Кавказа

Туристический налог начал действовать на Ставрополье

Туристический налог начал действовать на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 января этого года в Ставропольском крае начал действовать туристический налог. Средства в краевой бюджет будут направляться объектами размещения.

Туристический налог на Ставрополье с 1 января нового года сменил курортный сбор, который действовал в регионе шесть лет, передали в минтуризме края. 

Отчисления будут представлять собой плату в 1% от стоимости проживания, которые в краевой бюджет будут направлять объекты размещения – гостиницы, отели, хостелы. 

Сообщается, что курортный сбор, действовавший шесть лет, принес краю порядка 2,5 млрд рублей. Больше всего средств собрали в Кисловодске – почти 1 млрд рублей. Также значительны были поступления из Ессентуков и Пятигорска. 

Отмечается, что бюджетные поступления были направлены на обновление городской инфраструктуры в Ставропольском крае.

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