В Баку прокомментировали ситуацию с задержанием трех кораблей в Эритрее

В министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали ситуацию с задержанием трех судов в Эритрее.
Корабли CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, которые ходят под флагом Азербайджана и эксплуатируются азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., следовали в ОАЭ через Суэцкий канал, из-за неблагоприятной погоды они зашли в территориальные воды Эритреи, где были задержаны 7 ноября 2024 года.
В МИД Азербайджана отметили, что несмотря на предварительную связь с портовыми властями государства, вход судов в территориальные воды был расценен как несанкционированный из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации.
"В результате соответствующие органы Эритреи задержали вышеуказанные суда. На их борту находились 18 членов экипажа, все они являются гражданами Азербайджанской Республики»
– МИД АР
Вопрос по решению инцидента находится под контролем МИД Азербайджана.
До властей Эритреи доведена через посольства Азербайджана в Федеративной Демократической Республике Эфиопии и Российской Федерации нота о том, что заход в территориальные воды Государства Эритрея не противоречит международно-правовым нормам,
«Продолжается надлежащая работа для решения вопроса, освобождения судов и экипажа, а также оказания необходимой консульской юридической помощи"
– МИД АР
Согласно заявлению компании Caspian Marine Services B.V., капитаны кораблей пытались установить международную связь УКВ-16 с органами безопасности и береговой охраны Эритреи для передачи информации о входе в территориальные воды, но ответа не последовало, затем корабли были задержаны.
«Процесс документации для завершения проверки и выпуска судов завершается. Уполномоченные представители компании находятся в тесном контакте с членами коллектива и проблем с питанием персонала, а также других вопросов снабжения не возникает»
– сообщение компании