Вестник Кавказа

В Баку прокомментировали ситуацию с задержанием трех кораблей в Эритрее

В Баку прокомментировали ситуацию с задержанием трех кораблей в Эритрее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вопрос, связанный с задержанием трех азербайджанских судов в Эритрее, находится на контроле МИД Азербайджана. Суда вынужденно вошли в воды Эритреи из-за непогоды и были задержаны. Сообщается, что процесс документации для завершения проверки и выпуска судов заканчивается.

В министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали ситуацию с задержанием трех судов в Эритрее.

Корабли CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, которые ходят под флагом Азербайджана и эксплуатируются азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., следовали в ОАЭ через Суэцкий канал, из-за неблагоприятной погоды они зашли в территориальные воды Эритреи, где были задержаны 7 ноября 2024 года.

В МИД Азербайджана отметили, что несмотря на предварительную связь с портовыми властями государства, вход судов в территориальные воды был расценен как несанкционированный из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации.

"В результате соответствующие органы Эритреи задержали вышеуказанные суда. На их борту находились 18 членов экипажа, все они являются гражданами Азербайджанской Республики»

– МИД АР

Вопрос по решению инцидента находится под контролем МИД Азербайджана.

До властей Эритреи доведена через посольства Азербайджана в Федеративной Демократической Республике Эфиопии и Российской Федерации нота о том, что заход в территориальные воды Государства Эритрея не противоречит международно-правовым нормам,

«Продолжается надлежащая работа для решения вопроса, освобождения судов и экипажа, а также оказания необходимой консульской юридической помощи"

– МИД АР

Согласно заявлению компании Caspian Marine Services B.V., капитаны кораблей пытались установить международную связь УКВ-16 с органами безопасности и береговой охраны Эритреи для передачи информации о входе в территориальные воды, но ответа не последовало, затем корабли были задержаны.

«Процесс документации для завершения проверки и выпуска судов завершается. Уполномоченные представители компании находятся в тесном контакте с членами коллектива и проблем с питанием персонала, а также других вопросов снабжения не возникает»

– сообщение компании

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