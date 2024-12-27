Губернатор Кубани побывал на месте ликвидации ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня побывал в Анапе и оценил масштаб работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, которые проводят власти и волонтеры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообщался с волонтерами на месте ликвидации ЧС в Анапе, о чем сообщил в своем официальном аккаунте в Telegram-канале .

"Сегодня в Анапе пообщались с добровольцами, муниципальными командами и сотрудниками МЧС. Уже четвертую неделю они помогают собирать нефтепродукты на пляжах. В волонтерском штабе рассказали, что инвентаря для уборки замазученного песка и средств индивидуальной защиты хватает. Благодарен всем, кто проводит работы на берегу и в море"

- Вениамин Кондратьев

Глава региона отметил, что сотрудники Морспасслужбы работали все праздники и сейчас продолжают отслеживать ситуацию, прямо в воде собирая нефтепродукты, чтобы не допустить их попадания на побережье курорта.

В то же время Кондратьев отметил, что армию ликвидаторов катастрофы ждет новый вызов - на побережье море выбрасывает мелкофракицонную крошку мазута, которая начнет плавиться при потеплении. А значит – вскоре придется просеивать пляжный песок, чтобы сохранить его основную массу.