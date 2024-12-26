Загрязнение мазутом в Крыму может увеличиться

В Крыму сообщили о вероятности роста загрязнения нефтепродуктами побережья. Ситуация может стать аналогичной анапской.

В Крыму масштабы загрязнения мазутом могут стать такими же, как наблюдаются в Краснодарском крае, предупредил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

"На данный момент выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксировался… Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае"

­– Аксенов

На полуострове выбросы были обнаружены в районе Севастополя, накануне мазут добрался до Евпатории. Всего очистить удалось 84 км береговой линии, вывезено 265 т песка, смешанного с нефтепродуктами.

Сейчас в Крыму большое внимание уделяется патрулированию побережья.