Вестник Кавказа

Мазут с затонувших танкеров добрался до Евпатории

Мазут с затонувших танкеров добрался до Евпатории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Черном море расширилась зона загрязнения нефтепродуктами, попавшими в воды после крушения двух танкеров. Сегодня пятна мазута заметили на береговой линии Евпатории.

В крымской Евпатории замечены загрязнения нефтепродуктами, попавшими в море после крушения танкеров в середине декабря.

"На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов"

– глава администрации Евпатории Александр Юрьев

Ранее в Крыму загрязнение мазутом было выявлено в районе Севастополя.

В Краснодарском крае максимальное загрязнение приходится на Анапу, там на побережье решили установить сети, которые помогут предотвратить повторное загрязнение уже расчищенных территорий.

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