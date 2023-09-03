Вестник Кавказа

Мекка и Медина ушли под воду из-за сильных дождей

Мекка и Медина ушли под воду из-за сильных дождей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
«Красный» уровень погодной опасности объявлен в Мекке. На Саудовскую Аравию обрушились ливни, которые привели к масштабным подтоплениям.

Несколько городов в Саудовской Аравии, включая Мекку, оказались затоплены сегодня из-за мощных осадков.

«Красный» уровень погодной опасности введен в Мекке и Медине, а также в портовой Джидде и ряде восточных районов. Дожди превратили улицы в реки, наводнение наносит ущерб инфраструктуре и жилым домам.

«Оранжевый» уровень опасности действует в столице, в центральной части страны, а также в провинциях Асир и Джазан. Жителей призывают к осторожности из-за прогнозируемых осадков.

Ливни в Саудовской Аравии уже привели к подтоплениям, при этом по оценкам синоптиков, погода останется неблагоприятной на протяжении еще нескольких дней.

Спасательные службы в Саудовской Аравии переведены на усиленный режим работы. Спасательные команды Красного Полумесяца готовы оперативно реагировать на вызовы.

В соцсетях распространяются видео, согласно которым автомобили практически плывут по улицам, здания затоплены, местами вода поднялась до критических отметок.

Отметим, что Мекка и Медина находятся в гористой местности, оттуда вода быстро уходит в низины, что приводит к затоплениям.

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