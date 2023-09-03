Самые древние мечети в мире: Мекка, Медина, Иерусалим…

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Мечеть - неотъемлемый атрибут ислама, место, где правоверные мусульмане собираются на молитву. В мире огромное множество мечетей, самых разных размеров и архитектурных стилей. В этом материале расскажем о наиболее древних мечетях, построенных в первые века распространения ислама.

Мечеть Куба. Медина. 622 год

Куба - первая мечеть, построенная пророком Мухаммедом. Считается, что пророк заложил первый камень в 622 году, а его последователи завершили строительство. Мечеть расположена в поселке Куба в шести километрах от Медины. Позднее Медина разрослась, включив в себя поселок. Согласно историческим исламским текстам, Мухаммед две недели провел в мечети Куба, читая короткую молитву. Куба была первой мечетью, в которой пророк произнес пятничную молитву.

Фото: islam.ru

Оригинальная мечеть была снесена в XX веке, и на ее месте в 1984 году построили новую, где семь главных входов, четыре минарета, шесть больших и 56 малых куполов. Двор мечети выполнен с использованием черного, красного и белого мрамора.

Мечеть Сподвижников Пророка. Массауа. 610-620е годы

Мечеть Сподвижников Пророка считается самой первой мечетью в мире. Построена она была на острове недалеко от Массауа, эритрейского города, куда бежали асхабы - сподвижники пророка - от преследовавших их жителей Мекки.

Построена Мечеть Сподвижников Пророка или мечеть Сахаба была примерно в то же время, что и Мечеть Куба. Та часть сооружения, которая осталась сегодня, по мнению историков, была сооружена позже, поскольку такие архитектурные элементы как михраб и минареты не использовались в начале VII века. Скорее всего, новая Мечеть Сподвижников Пророка была возведена в османский период.

Мечеть аль-Киблатайн. Сайла. 615 год

Мечеть ал-Киблатайн, наряду с Мечетью Сахаба, одна из самых ранних в Африке, тоже была построена последователями Мухаммеда, которые переселились в Абиссинию (Абиссиния сегодня - это Эфиопия, Эритрея и Сомали).

Хотя от мечети мало что осталось, когда-то в ней было два михраба, один из которых указывал на Мекку, а другой - в сторону Иерусалима, поскольку первые мусульмане молились в сторону Иерусалима.

Мечеть аль-Харам. Мекка. Начало VII века

Мечеть аль-Харам, самая большая в мире, где одновременно может собраться до двух с половиной миллионов человек, была построена чуть позже, чем мечети Куба и Сахаба: приблизительно в 630 году, когда Мухаммед победоносно вернулся в Мекку. Расположена она в Мекке (Саудовская Аравия). Мечеть построена вокруг Каабы - священнейшего места в исламе, куда мусульмане совершают паломничество - хадж и умру.

В течение почти 15 веков своего существования, мечеть аль-Харам неоднократно обновлялась: в первый раз в 692 году, когда площадь здания была увеличена, а потолок украшен. В конце XVI века реновацией мечети занимался знаменитый османский архитектор Мимар Синан. Тогда плоская крыша была заменена на купола, расписанные каллиграфией, были установлены новые колонны. Это единственное, что осталось от оригинального сооружения.

После образования государства Саудовская Аравия мечеть расширялась три раза, в результате став самой вместительной в мире.

Аль-Масджид аль-Акса. Иерусалим, приблизительно 634 год

На самом деле Аль-Масджид аль-Акса - целый комплекс, священный для мусульман, где расположена мечеть, библиотека, дворы и молельные комнаты. Мечеть Аль-Масджид аль-Акса началась с небольшого молельного дома, возведенного в годы правления второго праведного халифа Умара I (634-644) на Храмовой горе в Иерусалиме. Мечеть, которая сохранилась до наших дней, была построена чуть позже - либо в конце VII, либо в начале VIII века.

Аль-Масджид аль-Акса неоднократно перестраивалась и реконструировалась. Сегодня мечеть находится в ведении иорданского правительства, а территория, на которой она стоит, Храмовая гора, один из камней преткновения в палестино-израильском урегулировании.