Участники проходящего в Шуше глобального медиа-форума посетили мечеть Гевхар Ага.
Напомним, что в этом году объект культурного и религиозного наследия был реконструирован и отреставрирован после разрушения времен армянской оккупации.
Автор проекта мечети – архитектор Кербалаи Сафихан Карабаги, настенные росписи исполнил поэт, художник и каллиграф Мир Мохсун Навваб Карабаги.
Открытие обновленной мечети состоялось в мае этого года, почетными гостями мероприятия стали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.
По словам реставраторов, в рамках восстановительных работ окна мечети украсили каменные рамы, также были покрашены минареты, восстановлена крыша здания.
Интересно, что мечеть Гевхар Ага – древнейшая мечеть города строилась в несколько этапов: указание о строительстве мечети дал Карабахский хан Ибрагим в 1768 году, однако через некоторое время строительство приостановилось. Завершение строительных работ произошло только в 1883 году по распоряжению дочери Ибрагим хана - Гевхар Аги.
Возрожденная мечеть Гевхар Ага восхищает гостей и жителей Шуши
Участники проходящего в Шуше глобального медиа-форума посетили мечеть Гевхар Ага.