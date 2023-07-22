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Возрожденная мечеть Гевхар Ага восхищает гостей и жителей Шуши 

Возрожденная мечеть Гевхар Ага восхищает гостей и жителей Шуши 
В мае 2023 года в Шуше завершилась реставрация «жемчужины шушинской культуры» мечети Гевхар Ага. Сегодня ее внешнее и внутреннее убранство не перестает восхищать гостей и жителей города. Истинное великолепие памятника культуры оценили участники глобального медиа-форума, который проходит в Шуше.      

Участники проходящего в Шуше глобального медиа-форума посетили мечеть Гевхар Ага.   
Напомним, что в этом году объект культурного и религиозного наследия был реконструирован и отреставрирован после разрушения времен армянской оккупации. 
Автор проекта мечети – архитектор Кербалаи Сафихан Карабаги, настенные росписи исполнил поэт, художник и каллиграф Мир Мохсун Навваб Карабаги. 
Открытие обновленной мечети состоялось в мае этого года, почетными гостями мероприятия стали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева. 
По словам реставраторов, в рамках восстановительных работ окна мечети украсили каменные рамы, также были покрашены минареты, восстановлена крыша здания. 
Интересно, что мечеть Гевхар Ага – древнейшая мечеть города строилась в несколько этапов: указание о строительстве мечети дал Карабахский хан Ибрагим в 1768 году, однако через некоторое время строительство приостановилось. Завершение строительных работ произошло только в 1883 году по распоряжению дочери Ибрагим хана - Гевхар Аги.

В освобожденной Гевхар ага в Шуше прошел первый пятничный намаз (ВИДЕО)

В освобожденной Гевхар ага в Шуше прошел первый пятничный намаз (ВИДЕО)

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