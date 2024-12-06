Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией – в ушедшем 2024 году европейские депутаты приняли пять резолюций по этому поводу, говорится в заявлении политического совета правящей партии "Грузинская мечта".

Политический совет правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сегодня выступил с официальным заявлением, в котором предупредил: Европейский парламент намерен потребовать от страны развязать войну с Россией, говорится в документе.

В ушедшем 2024 году Европарламент принял в отношении страны пять провокационных резолюций, очередная может стать прямым и открытым к Грузии начать войну с Российской Федерацией, подчеркивает политсовет "Грузинской мечты", передает ТАСС.

"С учетом этой тенденции, шестая резолюция Европарламента с большей степенью вероятности открыто потребует от нас начала войны с Россией"

- политсовет правящей партии "Грузинская мечта"

В правящей политической силе напомнили, что Европарламент в своих резолюциях уже требовал от Грузии введения санкций против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отмены закона о запрете ЛГБТ-пропаганды и введения санкций против России.

Напомним, 25 февраля 2022 года грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил, что не намерен вводить санкции против России, объяснив это национальными интересами. Россия также поддерживает рабочие отношения с Грузией, заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, отметив, что российские и грузинские дипломаты имеют возможность обсуждать текущие вопросы в Секции интересов России при швейцарском посольстве в Тбилиси. Они тесно контактируют в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями, добавил Лавров.

Также ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси с учетом взаимных интересов, напомнив, что разрыв дипломатических отношений двух стран произошел по инициативе правительства Михаила Саакашвили. В вопросе отношений России и Грузии Москва настроена на их прагматичное и взаимовыгодное развитие, добавил он.