Россия поддерживает контакты с Грузией – Лавров

Москва продолжает оставаться в контакте с Тбилиси, такое заявление сделал глава МИД России. По словам Сергея Лаврова, российские и грузинские дипломаты имеют возможность обсуждать всплывающие вопросы.

Российско-грузинские контакты по-прежнему поддерживаются сторонами по необходимости, рассказал глава МИД Сергей Лавров.

Соответствующее заявление он сделал по итогам третьего заседания платформы 3+3, которое стало третьим по счету и прошло в Стамбуле.

Министр напомнил о существовании Секции интересов России при швейцарском посольстве в Тбилиси.

"Там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями",

– Лавров

Глава МИД также прокомментировал ситуацию с нынешним заседанием платформы 3+3 на уровне глав МИД, от участия в которой Грузия (уже в третий раз) отказалась.

По словам Лаврова, в ходе сегодняшней встречи в Стамбуле ее участники, как и ранее, обратили внимание на то, двери для Грузии остаются открытыми. Дипломат выразил надежду, что представители страны-соседа России все же смогут присоединиться к работе площадки.