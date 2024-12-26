Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна в США, она будет жить на стипендию Киссинджера и добиваться проведения новых выборов и "продвижения демократии" в своей стране.

Теперь уже экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая сложила свои полномочия в канун нового 2025 года, подобрали "теплое местечко" в США – теперь поддерживать "демократические силы" в своей стране она будет из-за океана, говорится на сайте Института Маккейна, базирующегося в столице США Вашингтоне.

Агрессивная глава грузинской оппозиции официально стала участником исследовательской программы Генри Киссинджера 2025 года в Институте Маккейна при Университете штата Аризона, передает ТАСС.

"Для меня большая честь получить стипендию Киссинджера. Во времена борьбы между автократиями и демократиями очень важно, чтобы мы поддерживали демократические силы. Грузия олицетворяет эту борьбу"

- Саломе Зурабишвили

В самом институте уверены: Зурабишвили будет использовать свой богатый дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и "продвижения демократии" в Грузии.

Напомним, буквально за три дня до инаугурации нового президента страны Михаила Кавелашвили Зурабишвили заявляла, что не намерена, несмотря на истечение срока своих полномочий, уступать ему место и требует внеочередных выборов в парламент, выставляя в качестве альтернативы исключительно смену режима. Ей вторили оппозиционеры и сотни участников протестов против приостановки евроинтеграции, которые не прекращаются в Грузии на протяжении почти месяца.