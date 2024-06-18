Вестник Кавказа

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам

Злостных должников в Узбекистане обяжут платить по счетам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Злостным должникам в Узбекистане придется выполнять взятые на себя долговые обязательства – в стране планируют завести специальные реестр для них, законопроект уже принят в первом чтении.

В Узбекистане в скором времени появится реестр обязательств для должников, законопроект о таком документе депутаты Олий Мажлиса (парламента) страны приняли в первом чтении.

Реестр будет вестись Бюро принудительного исполнения, он будет содержать информацию о тех, кто уклоняется от выполнения долговых обязательств по судебным актам или актам других органов, передает Podrobno.uz.

Документ будет тщательно отслеживаться правоохранительными органами страны, и пока фигурант из этого реестра не рассчитается со своими долгами, будут действовать наложенные на него ограничения – арест имущества, запрет на выезд за границу, блокировка счетов. Сейчас они могут быть сняты, если у должника нет средств, которые можно использовать для взыскания.

Исключен из реестра фигурант будет лишь в трех случаях: если он полностю рассчитался с долгами, признан банкротом или ушел в мир иной, говорится в проекте закона.

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